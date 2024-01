Gasteiner Verjüngungskur mit Badespaß und Musik

Die Straßen waren voll mit jungen Gesichtern, an vielen Ecken waren Beats zu hören: Bad Gastein verwandelte sich für drei Tage in ein Zentrum für Musik, Clubkultur, Wellness und Party auf der Skihütte. Gefeiert wurde unter Kronleuchtern im renommierten Grand Hotel l’Europe, bei einer Pool Session in der Felsentherme und auch auf den Bergen dröhnte die Musik. Für den Ort sei es der Versuch, im traditionell besucherschwachen Jänner im Gespräch zu bleiben, heißt es vom Tourismusverband. Das Konzept scheint aufzugehen: Die 1000 Tickets für das Grand Lighthouse Festival gingen bereits im Vorverkauf weg. Und von den Festivalbesuchern gab es durchwegs positive Rückmeldungen.