Barocke Opulenz beim großen Opernredoute-Comeback

Die Opernredoute gibt es „erst“ seit 1999, das Opernhaus selbst seit 1899, und trotzdem scheint „Barock the Opera“ ein perfektes Motto für die große Comeback-Nacht zu sein: Vor der Oper begrüßte eine goldene Kutsche mit rosa Pferden die Gäste, drinnen ergänzen 10.000 Blüten in Rot und Pfirsichfarben die goldenen Ornamente. 2500 Gäste kamen in Frack, Smoking und langen Abendroben: opulent, über-drüber, schimmernd - ein Fest wie aus einer anderen Zeit.