Geldregen für Sturm - der Neue jubelt gleich!

Ein Test-Doppel (2:1, 1:6) sorgte heute für den Schlusspunkt hinter dem Sturm-Camp in Belek, morgen Freitag geht es für die Mannschaft von Christian Ilzer nach zwölf Tagen zurück in die Heimat. Jubeln konnte bereits Neuzugang Mika Biereth, er traf gleich in seinem ersten Spiel für die Schwarzen.