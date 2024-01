Pläne bis 2040: Bahn-Ausbau um 26 Milliarden Euro

Deutliche Fahrzeitverkürzungen

Ein Teil betrifft deutliche Fahrzeitverkürzungen: So soll sich die Verbindung Linz - München auf 1,2 Stunden, Wien - München auf 2,5 Stunden halbieren. Wien-Budapest wird in zwei Stunden, Graz - Marburg in nur 45 Minuten erreichbar sein. Für Pendler sind dichtere Takte in Ballungsräumen bzw. bei Regionalstrecken (Gasteinertal, Arlberg, Rheintal usw.) am Plan.