Der Radweg nach Wals hat Verspätung

In den Wahlkampf um den Bürgermeister zieht Schiester mit der Ansage, dass künftig deutlich mehr Geld in den Radverkehr fließen soll. Jährlich fünf statt zwei Millionen Euro, wenn es nach der Baustadträtin geht. Die Bürgerliste möchte in den nächsten Jahren neben neuen Radwegen vom Bahnhof ins Zentrum und von Lehen nach Gnigl viele weitere Maßnahmen setzen wie ein stadtweites Rad-Verleihsystem.