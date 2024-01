Musikalische Schwärmerei in malerischem Ambiente

Dort treffen mit „Rhapsody in Blue“ (bei der Uraufführung 1924 saß Gershwin höchstpersönlich am Klavier) Jazz, Blues und konzertante Sinfonik gekonnt aufeinander. Von „An American in Paris“ und „The Man I Love“ über „Girl Crazy“ bis hin zu „Summertime“ wird an diesem Abend in Grafenegg ein einzigartiges Programm präsentiert.