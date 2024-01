Arbeiterkammer nahm Betriebskosten unter Lupe

„Die Teuerung hat massiv zugeschlagen“, sagt Kärntens Arbeiterkammerpräsident Günther Goach. Und deshalb bot auch im vergangenen Jahr die Arbeiterkammer den Betriebskosten-Check an. „Wir haben an die 2300 Konsumenten beraten und 646 Wohnanlagen überprüft“, so der Funktionär. 2022 waren es noch 448 Wohnanlagen. „Das ist ein kräftiger Anstieg von 44 Prozent.“