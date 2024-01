Deutscher Weltmeister von 2014 beendet Karriere!

„Ich bin vor eineinhalb Jahren zu meinem Herzensverein gewechselt, mit der festen Absicht, beim 1. FC Kaiserslautern eine wichtige Rolle im Verein und in der Mannschaft einnehmen zu können“, so Durm in einer Erklärung via Soziale Medien. Doch seit vergangenem Sommer hätten ihn Verletzungen und gesundheitliche Probleme immer wieder zurückgeworfen und verhindert, dass er der Mannschaft so helfen habe können, wie er sich das vorab erhofft gehabt hätte.