Schlangen-Experte rettet Kobra aus Badezimmer

Doch all ihre Einschüchterungsversuche nutzten nichts. Gekonnt griff Stangl zu und brachte sie außer Haus. Was passiert nun mit ihr? „Sie wird dort weggebracht und an einem geschützten Ort wieder ausgesetzt“, erklärt der Experte, auf den im verbleibenden Urlaub bestimmt noch weitere spannende Abenteuer warten, ehe er sich in der Steiermark wieder auf die Lauer legt.