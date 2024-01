Ungleiches Duo gibt bei Bullen den Takt vor

Bei Gloukh beeindruckt den Coach aus Kuchl, der heute seinen 47. Geburtstag feiert, dessen Wandlung nach seinem Transfer im Jänner 2023: „Oscar hat sich fantastisch entwickelt in unserer Idee. Der kommt aus einer Welt, in der es nur um Ballbesitz gegangen ist. Hier hat er gelernt ins Gegenpressing zu gehen und am Platz intensiv mitzuarbeiten. Er hat einen richtig großen Sprung gemacht.“