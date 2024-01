Zurück zu alter Stärke

Nach einer zweijährigen Pause kehrt die Castingshow „Das Supertalent“ am Samstag zurück in den RTL-Hauptabend. Der deutsche Privatsender unterzog die Show einer personellen und auch inhaltlichen Frischzellenkur, um das Publikum wieder wie in den Anfangszeiten begeistern zu können. Sprich: Die Quoten sollen wieder steigen.