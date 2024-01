Raubopfer (19) bemerkte plötzlich Stichverletzung

Opfer eines Raubüberfalls wurde am späten Montagabend ein Marokkaner (19) in Innsbruck: Zwei Unbekannte hätten den jungen Mann festgehalten und ausgeraubt. Nach dem Coup habe das Opfer plötzlich eine Stichverletzung an seinem Bauch bemerkt. Der 19-Jährige wurde in die Klinik eingeliefert. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.