Ajax-Held geht gegen weltweites Arbeitsverbot vor!

„Grenzen überschritten“

Der einst für Arsenal und den FC Barcelona spielende Overmars hatte in seiner Zeit als Sportdirektor bei Ajax Amsterdam Mitarbeiterinnen des Klubs Nachrichten geschickt, „die Grenzen überschritten“ hätten, wie es der Verein Anfang 2022 ausgedrückt hatte. Overmars entschuldigte sich und trat im Februar 2022 deshalb bei Ajax zurück, etwas über einen Monat später heuerte er in Antwerpen an.