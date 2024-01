Premiere in NÖ: Legenden feierten Motorsport-Held

Preis ging an Dieter Quester

Für seine Leistungen im Motorsport bekam heuer die lebende Motorsportlegende Dieter Quester den Preis. Er fuhr nicht nur Formel 1 und 2 sowie Tourenwagen, sondern siegte auch in seiner Klasse auf der weltberühmten Rennstrecke in Le Mans. Der 84-jährige Sohn des damaligen Wiener Baustoffhändlers geht heute mit historischen Fahrzeugen noch immer an den Rennstart!