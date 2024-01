Martyrium für Partnerin von Justiz aufgearbeitet

Der in Innsbruck bei seiner Partnerin lebende Türke setzte sie einem „Martyrium“ aus, wie es bei der Verhandlung am Landesgericht hieß. Er selbst stritt jedoch so gut wie alles ab. Es habe lediglich „kleine Schubsereien“ im Streit gegeben, geschlagen oder gar vergewaltigt habe er seine damalige Lebensgefährtin selbstverständlich nicht.