Entlaufen, entdeckt oder neues Zuhause gesucht!

Kaukase wartet im Tierheim auf sein neues Herrchen!

Der circa vier Jahre alte Rüde „Helmut“ musste aus seinem bisherigen Zuhause leider ausziehen, da das Zusammenleben einfach nicht mehr funktioniert hat. Der Vierbeiner braucht Menschen, die Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben. „Helmi“ ist ein sehr liebevoller Hund und sucht oft Aufmerksamkeit und Zuwendung. Er liebt es gestreichelt zu werden, besonders am Bauch, jedoch nicht von Kindern, da er sich mit ihnen nicht so gut verträgt. Der Schönling orientiert sich sehr am Menschen, ist vom Typ her oftmals eher unsicher und sucht nach Halt. Beim Zusammentreffen mit anderen Artgenossen reagiert er an der Leine recht stark, unterbricht man das Fixieren jedoch schon im Ansatz, läuft er entspannt weiter. Seine neuen Besitzer sollten Hundeerfahrung mitbringen, da er doch 70 Kilogramm schwer ist und konsequente Führung braucht. Bei regelmäßigen Gruppenspaziergängen mit mehreren Hunden zeigte sich der stattliche Kerl stets gelassen. In seinem vorherigen Domizil lebte er mit zwei Artgenossen zusammen. In seiner neuen Heimat wäre ein Garten ideal. Der sensible Helmut wünscht sich auf alle Fälle eine große, liebevolle Familie. Mehr Informationen unter der Telefonnummer: 0512/581451.