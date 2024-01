Abgängiges 15-jähriges Mädchen in Wien aufgefunden

Asma M. war seit 4. Jänner von ihrer Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung abgängig, der letzte Kontakt mit der 15-Jährigen konnte am 16. Jänner via soziale Medien hergestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt gab es die Vermutung, dass sich das Mädchen in Wien aufhalten könnte. Die Abgängigkeitsanzeige wurde vom Vater erstattet, dieser hatte auch das Einverständnis zur Öffentlichkeitsfahndung erteilt.