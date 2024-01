Kärntens Reit-Ass Puck sahnt in der Wüste ab

50.000 Euro gewonnen

Und Puck zeigte in Dubai gleich auf! Nach Platz zwei und drei auf „Melody“ bzw. „Ornaat“ gewann der Kärntner auf „Naxcel“ den Grand Prix. Was allein 50.000 Euro Preisgeld einbrachte. „Besser kann’s nicht laufen. Ich bin echt happy. Es ist ja doch immer ein Risiko, so weit zu reisen – hohe Kosten, viel Aufwand. Der Flug dauert für die Pferde auch sieben Stunden.“