Tourengeherin verletzt: Heli-Rettung in der Nacht

Alpiner Großeinsatz in der Nacht auf Samstag. Weil eine Skitourengeherin sich am Freitagnachmittag bei der Abfahrt in den Hinterwaldalpen verletzt hatte, musste die Bergrettung ausrücken. Um die Frau zu bergen, musste sogar ein nachtflugtauglicher Helikopter des Bundesheeres angefordert werden.