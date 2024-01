Mann sucht nachts Hund und entdeckt Unfallopfer

Auf der Straße im Antheringer Ortsteil Reintal ist nachts um 3 Uhr kaum jemand unterwegs. In eine dramatische Lage geriet daher eine Frau, die dort am Freitag abstürzte. Ihr Auto war über die Fahrbahn hinausgeschlittert, in einen Graben gerutscht und die Frau war eingeklemmt.