Fritz Strobl und das legendäre Türsteher-Problem

Da war höchster Unterhaltungsfaktor garantiert, als am Donnerstagabend im „Krone“-Weltcup-Haus Benni Raich und Fritz Strobl im Doppel aufliefen. Im sehr launigen Gespräch mit Michael Fally sinnierten die beiden Ski-Granden (im Video oben) über ihre Erlebnisse in der Gamsstadt, das Party-Problem, Arnold Schwarzenegger, Manuel Feller und Marco Odermatt. Und Fritz Strobl erzählt, wie er 1997 als frischgebackener Hahnekamm-Sieger an einem Türsteher scheiterte. Sehr unterhaltsam!