Erstmalig: Frauenpreis in Tirol ausgeschrieben

Um die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, wurde nun in Tirol unter Leitung von Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) der „Tiroler Frauenpreis“ ausgeschrieben. Bis zum internationalen Frauentag am 8. März können Frauen oder Projekte werden, die sich für die Gleichberechtigung in Tirol einsetzen.