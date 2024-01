„Senna wäre heute Präsident von Brasilien“

Der „Krone“ Leadership Day rückt näher. Mit dabei und live auf der Bühne, wenn es am 22. Februar in der Ballonhalle Wien „Business meets Sports“ heißt: Österreichs Motorsport-Legende Gerhard Berger. Zur Einstimmung traf sich Michael Fally mit dem zehnfachten Formel-1-Grand-Prix-Sieger in seinem Büro in Wörgl, um über den 30. Todestag von Ayrton Senna („Er wäre heute Präsident von Brasilien“), Max Verstappen, das Führen von Superstars, Charisma und Transformation zu sprechen.