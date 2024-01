Abflug - der Kapitän kehrt den 99ers den Rücken

Am Freitag kämpfen die Grazer Eishockey-Cracks bei Lieblings-Rivale KAC um die nächsten wichtigen Punkte im Hinblick auf den Kampf ums Pre-Play-off. Doch just vor dem Kracher ereilte den Klub eine Hiobsbotschaft: Kapitän Taylor Matson verlässt die 99ers in Richtung Finnland.