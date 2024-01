Zweifache Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Graz Eggenberg beobachtete, wie mitten in der Nacht zwei Personen über den Zaun in den Garten des Hauses kletterten. Gegen halb eins, am Mittwoch, verständigte sie die Polizei. Mehrere Streifen fuhren sofort zum Ort des Geschehens.