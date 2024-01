Wenn Mütter ihre Kinder absichtlich krank machen

Was treibt diese Frauen zu ihren Taten? Was lässt sie so grausam und mitleidlos werden? „Es geht ihnen um Aufmerksamkeit“, weiß der renommierte Grazer Gerichtspsychiater Manfred Walzl, der selbst schon mit derartigen Fällen zu tun hatte. Betroffene tun das für Lob und Zuneigung durch Ärzte, Krankenhauspersonal und ihr Umfeld. „Man findet sie dann aufopferungsvoll und fürsorglich.“

Mädchen grundlos Operationen unterzogen

Im Fall der 24-jährigen Amerikanerin Gypsy Rose Blanchard gipfelte dieses Verhalten im Mord. Ihre Mutter Dee Dee hatte sie jahrzehntelang misshandelt. Sie gab vor, ihre Tochter leide an Leukämie, Muskeldystrophie und anderen schweren Krankheiten.