21-Jähriger raubte aus Hunger Geschäft aus

In Tränen aufgelöst und wahrhaft reumütig zeigte sich ein junger Räuber am Landesgericht in St. Pölten. Allein der Hunger machte den 21-Jährigen kriminell, sagt er. Was für den Angeklagten ein herzerwärmendes Motiv für seine Taten war, ließ dem Richter sprichwörtlich die Haare zu Berge stehen. „Sie sind an unlogischer Verbrechervernunft nicht zu überbieten“, sieht Herr Rat leider aus „Dummheit“ ein Leben ruiniert.