Mikl-Leitner lädt Schöne, Reiche und Mächtige ein

„Verprassen von Steuergeldern“

Fand dieser Event bisher vor allem in den Gesellschaftsrubriken Niederschlag, so beschäftigt er heuer die Landespolitik. Angestoßen hat das Sven Hergovich (SPÖ), der gegen den „teuren Empfang in Zeiten der Rekordteuerung“ wettert. Er würde das Geld „in geförderten Wohnbau statt in Kitzbüheler Partynächte“ investieren. Noch ein Schäuferl drauf legt Indra Collini (Neos): „Das V in Volkspartei steht offenbar fürs Verprassen von Steuergeldern.“ Nutznießer der „Champagner-Sause“ seien „Mikl-Leitner, ihre ÖVP und ihr Freunderlkreis“, jedoch nicht das Land und der Tourismus.