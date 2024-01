Gemeinde wird mit falschen Notrufen terrorisiert

Ein Unbekannter hält derzeit die beschauliche Wienerwald-Gemeinde Mauerbach in Niederösterreich in Atem: Unter falschen Telefonnummern alarmiert er seit zwei Wochen beinahe täglich die örtlichen Einsatzkräfte und berichtet von Notfällen stets an der gleichen Adresse. Die Blaulichtorganisationen rückten so unter anderem fälschlicherweise wegen einer Messerstecherei und Bränden aus. Wichtige Ressourcen werden damit verschwendet, die Lage ist ernst …