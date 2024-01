Billa-Filiale in Breitenfurt bei Wien in Vollbrand

Fünf Feuerwehren sind in der Nacht auf Mittwoch bei der Bekämpfung eines Brandes in einer Billa-Filiale in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) im Einsatz gestanden. Weil das Gebäude in Vollbrand stand, musste die Alarmstufe erhöht werden. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.