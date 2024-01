Christine Baumgartner: Costner-Ex wieder vergeben

Völlig überraschend kam im Mai 2023 an die Öffentlichkeit, dass sich Christine Baumgartner von Kevin Costner scheiden lassen will. Danach lieferten sich die beiden einen erbitterten Rosenkrieg. Jetzt kommt heraus, dass die Schmuckdesignerin bereits in einer neuen Beziehung ist - und das schon „seit Monaten“.