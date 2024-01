Wegbeschreibungen der etwas anderen Art findet man am Hafen von Marbella. Die Schilder helfen Touristen, um die Stores von absoluten Luxusmarken wie „Rolex“ oder „Louis Vuitton“ zu finden. Alleine an diesen Wegweisern merkt man, dass sich in dieser Gegend der Costa del Sol eher die Oberschicht befindet. Kein Wunder, dass sich Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz kürzlich ein Anwesen in Marbella gegönnt hat. „Es ist die Welt der Reichen und Schönen hier“, erzählt Marcos, Rezeptionist im Hotel der „Krone“. Ein Mittagessen in einem Restaurant in der Nähe des Strands bestehend aus einem Getränk und einer Pizza kostet schnell über 25 Euro.