Für Netanyahu ist Kampf „moralisch und gerecht“

„Niemand wird uns stoppen“, betonte Netanyahu - und übte scharfe Kritik an der von Südafrika beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereichten Klage wegen Völkermord. Dies sei eine „heuchlerische Attacke ... gegen den Staat der Juden, der aus der Asche des Holocaust entstanden ist, auf Geheiß derjenigen, die gekommen sind, um einen weiteren Holocaust an den Juden zu begehen“.