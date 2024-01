Mit alten Brettern auf den Leoganger Pisten

Die Teilnehmer aus fünf Nationen kämpfen am Wochenende in zwei Bewerben um den WM-Titel. Am Samstag stürzten sich die Skifahrer in alter, zünftiger Kleidung und mit ihren Holzski vom Asitz ins Tal. Heute, Sonntag, steigt ab 10 Uhr beim Schanteilift in Leogang noch der entscheidende Torlauf.