Rätsel um den Casino-Käufer von Bad Gastein

Das ehemalige Casino von Bad Gastein hat einen neuen Eigentümer. Wie so oft ist die Skepsis unter den Einheimischen groß. Denn: Jahrelang war der mondäne Saal des Casinos im Hotel de l’Europe versperrt. Aber ist die Skepsis berechtigt? Seit dem Aus in Gastein interessierten sich immer wieder Käufer für die Räumlichkeiten im Gebäude. Um genau zu sein seit 2015. Damals übersiedelten die Casinos Austria ihre Spielbank nach Zell am See. Zuletzt wollte der ehemalige Hotelmanager des l’Europe, Reinhardt Stefan Tomek, zuschlagen. Es war alles unterschrieben, in letzter Sekunde scheiterte der Deal. Nun schaut es wieder einmal fix nach einer Einigung mit einem neuen Käufer aus.