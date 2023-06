Weiter Hotel-Ärger mit Schillerhof in Bad Gastein

Die „Krone“ berichtete von den Missständen im Schillerhof in Bad Gastein. Das Appartementhotel hat gut 30 Wohneinheiten, die an Investoren und Gastein-Liebhaber verkauft sind. Ein paar Wochen im Jahr darf man darin selbst Urlaub machen. Die restliche Zeit vermietet Alpen Travel an Gäste.