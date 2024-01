Frau „vergaß“ Freund und Auto für mehr Geld

Anklage wegen Betrugs

So soll sich die Frau seit September 2022 in unterschiedlichen Etappen in Summe knapp 15.000 Euro an Sozialhilfe ergaunert haben. Nun muss sich die 33-Jährige wegen ungerechtfertigt ausbezahlter Leistungen sowie fälschlicher Angaben in den Anträgen am Landesgericht St. Pölten verantworten. Die Anklage lautet auf schweren Betrug. Doch zum angesetzten Verhandlungstermin war die Beschuldigte erst gar nicht erschienen.