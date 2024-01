Mutter musste im Gefängnis um totes Baby trauern

Die Frau kommt sofort und bemerkt - der Bub atmet nicht mehr! Schnell alarmiert sie die Rettung und beginnt auf Anweisung des Fachpersonals mit der Reanimation. Einen Tag später stirbt der Kleine aber im Krankenhaus. Der furchtbare Verdacht der Ärzte: Die Mutter hat das Baby zu Tode geschüttelt! Ein großes Hirnödem weist darauf hin. Die Staatsanwaltschaft Graz tut, was in so einem Fall zu tun ist und ordnet am 26. Februar die Festnahme der Rumänin an.