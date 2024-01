Altach schnappte sich einen Stürmer aus Mali

Der in Mali geborene Spieler war zuletzt beim schwedischen Zweitligisten Landskrona unter Vertrag. Für seinen schwedischen Arbeitgeber erzielte der 24-Jährige in 50 Spielen 17 Tore. Wie sehr die Altacher an ihre neue Stürmerhoffnung glauben, zeigt die Tatsache, dass der 1,87 m große Angreifer einen Vertrag bis Sommer 2027 erhielt. Diawara kann sowohl im Zentrum als auch am Flügel eingesetzt werden und ergänzt damit das Sturmtrio Atdhe Nuhiu, Gustavo Santos und Noah Bischof.