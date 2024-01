Graz: Nächstes „Bowl“-Lokal kurz vor Eröffnung

Das Rezept, das die Grazer Gastro-Szene in den vergangenen Jahren wohl am meisten geprägt hat, ist einfach: Reis plus Fisch/Fleisch/Tofu plus Gemüse plus Soße – fertig ist die Poké-Bowl. Neben Humuhumu, Wikiwiki-Poké, Bowls & Pots und anderen kommt nun auch noch Alpoke dazu. Bestellen und liefern lassen oder abholen kann man in dem Lokal in der Brockmanngasse 89 – ehemals die Goldene Banane – seit wenigen Tagen. „Anfang Februar sperren wir dann auch für Gäste vor Ort auf“, sagt Markus Herold, der das Konzept aus Salzburg nach Graz bringt.