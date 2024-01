Dörfer sterben aus: Film hat Landleben im Visier

„Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass vielleicht neue Leute ins Dorf kommen, die wirklich für eine Sache brennen – und nicht nur, dass die Alten dableiben“. Ein Zitat aus der Dokumentation deutet an, dass sich die Lage oft auch durch den Einsatz engagierter Menschen verbessert. Ein Beispiel dafür ist eine Firma, die in der Großstadt gegründet worden war. Deren Inhaber sind - als eine Expansion im Raum stand - bewusst auf einen neuen Standort am Land übersiedelt und haben dort somit neue Arbeitsplätze geschaffen.