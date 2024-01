„Habe die härtesten Mentaltrainer, die es gibt!“

Mit Eintracht Frankfurt will ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic zurück zu alter Stärke! Die deutsche Liga kennt er bestens: Zwischen 2019 und 2022 war er beim VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden und verbuchte in 60 Pflichtspielen 24 Tore und zwölf Assists. Nach seinem Kreuzbandriss und wenig Spielzeit bei PL-Klub Wolverhampton steckt sich der Zwei-Meter-Hüne neue Ziele und scherzt über die Frage seiner persönlichen Mentaltrainer (siehe oben im Video). Am Samstag geht‘s für Frankfurt im ersten Ligaspiel nach der Winterpause gegen RB Leipzig.