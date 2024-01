Wechsel fix: Deutscher spielt künftig mit Messi

Vielseitigkeit und Qualität

„Julian ist ein etablierter Spieler mit einer großen Erfolgsbilanz in der Liga, der sich in jeder Phase seiner MLS-Karriere bewährt hat“, sagte Miami-Sportdirektor Chris Henderson. „Wir freuen uns, ihn in unseren Kader aufzunehmen, da seine Vielseitigkeit und Qualität Inter Miami stärken werden, während wir 2024 an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen wollen.“