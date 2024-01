Gesundheitsversorgung wird in NÖ nun neu geplant

Von den Arztpraxen, über die Primärversorgungszentren sowie die Spitäler und bis hin zum Rettungswesen: In der blau-gelben Gesundheitsversorgung kommt nun gleich alles auf den Prüfstand. „Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung und der demografische Wandel“, so heißt es dazu in einer Aussendung des Landes, würden es notwendig machen, die medizinische Versorgung in Österreichs größtem Bundesland zukunftsfit auszurichten.