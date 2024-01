Sogar Kulttrainer Klopp lobt Sturms Neuen

Die Eckdaten des Neuzugangs: 22 Jahre jung, mit 1,90 Meter um 16 Zentimeter kleiner als der Holländer. In der letzten Saison wurde Jaros von Liverpool an Viertligist Stocksport verliehen, davor an Notts County und den irischen Erstligisten St. Patrick’s Athletic. Dort wurde er 2021 zum Torhüter des Jahres gewählt. Da war auch Kulttrainer Jürgen Klopp mit einem dicken Lob zur Stelle: „Vit war in Irland brillant!“