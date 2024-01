Wir verlosen Tickets für „Wo die Lüge hinfällt“

Bea (Sweeney) und Ben (Powell) wirken wie das perfekte Paar. Aber nach einem tollen ersten Date geschieht etwas, das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Doch dann treffen sie unerwartet wieder aufeinander, als beide an einer Hochzeit in Australien teilnehmen. Also tun sie, was jeder reife Erwachsene tun würde - sie geben vor, ein Paar zu sein.