Steirer (47) kommt bei Traktorunfall ums Leben

Ein 47-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei einem Traktorunfall in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Traktor auf einer Forststraße am Sonnberg im Gemeindegebiet von Kleinlobming (Bezirk Murtal) unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam und 200 Meter abrutschte.