DJ Ötzi startet wieder mit seiner Gipfeltour

„Es ist wie heimkommen und jedes Mal wunderschön, gemeinsam mit meinen Fans zu feiern und Party zu machen“, freut sich der Entertainer und Charts-Star auf seine Auftritte, bei denen in den vergangenen Jahren 100.000 Zuschauer dabei waren. Die bekommen auch heuer wieder einen echten Star zum Anfassen. Denn DJ Ötzi ist vor allem eines: authentisch. „Bei der Gipfeltour bin ich genau da, wo ich sein will – bei den Leuten“, sagt er nicht nur, sondern er meint es auch wirklich so. Übrigens, die Gipfeltour geht im Winter 2024/25 mit einer DJ Ötzi Mountain Mania in die Verlängerung, wenn er in die Hallen von Köln bis Berlin mit seinen Après-Ski-Hits aufgeigt. Hütten-Spaß made in Austria.