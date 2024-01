Bruder von Kaiser Napoleon hütete einst Taverne

„Wer hier in Michelbach in meine Stube tritt, kann mich durchaus mit bonjour oder abends eben mit bonsoir begrüßen“, schmunzelt Manfred Steinkellner mit Bezug auf die Historie seines Hauses. Dessen Geschichte begann uralten und vergilbten Urkunden zufolge schon Anfang bis Mitte des 13. Jahrhunderts, als gewisse Freiherrn von Pibar das heutige Juwel am Markt errichten ließen. Das Lokal überdauerte die Zeiten und wurde zum kulinarischen Fels in Brandung der Geschichte. Besonders stolz ist Steinkellner aber auf einen Vorbesitzer mit berühmtem Namen.