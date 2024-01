„Das wird für alle ein Überlebenskampf“

Am Freitag nutzte sie den Ruhetag für ein lockeres Training. Samstag warten die 15 Kilometer klassisch, am Sonntag der gefürchtete Schlussanstieg auf die Alpe Cermis. Wie viel ist nach fünf harten Etappen noch im Tank? „Ich spüre es körperlich schon ganz gut, es war bisher schon eine sehr anspruchsvolle Tour“, erklärt die 30-Jährige. „Ich bin aber noch nicht komplett leer, ein bissl was ist schon noch im Tank. Außerdem geht’s ja allen gleich.“